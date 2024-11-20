Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:13, 20 ноября 2024Ценности

Популярные в 90-х брюки назвали модной заменой джинсам

Vogue назвал популярные в 90-х годах атласные брюки модной заменой джинсам
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Eric Charbonneau / Amazon MGM Studios / Getty Images

Редакторы французской версии Vogue назвали актуальные в 1990-х годах брюки модной заменой джинсам. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет об атласных брюках с широкими штанинами, которые стали популярны у знаменитостей. Так, в данных предметах гардероба появились на публике американская актриса Зендея, выбравшая розовый вариант с накладными карманами, и манекенщица Джиджи Хадид, отдавшая предпочтение черному цвету.

Отмечается, что указанные изделия также включили в ассортимент многие известные марки. Среди них — Loewe, Max Mara, Khaite и Toteme.

В октябре модные в 1970-х брюки назвали трендом зимы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ нанесли массированный удар ракетами Storm Shadow по России на фоне разрешения Запада

      Майли Сайрус обнажила грудь для журнала

      Исполняющий обязанности президента Абхазии принял отставку премьера

      Выросла цена тройской унции золота

      Топ-менеджер российской компании стал жертвой заказного преступления из-за ревности

      Стюардесса из России раскрыла способ восстановиться после рейса

      В России создали IT-помощника для нейрохирургов

      Мужчина таскал посетительницу бара за волосы и попал в межгосударственный розыск

      Врачи ответили на вопрос о связи бородавок и жаб

      В Кремле отреагировали на планы Украины взорвать «Турецкий поток»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше