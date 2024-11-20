Путин созвонился с президентом ЦАР Туадерой и обсудил сотрудничество стран

Президент России Владимир Путин созвонился с президентом Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостеном Арканжем Туадерой и обсудил сотрудничество стран в различных областях. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Центрально-Африканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой», — утверждается в сообщении.

По данным пресс-службы, лидеры стран обсудили дальнейшее развитие «дружественных двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях». Путин и Туадера заострили внимание на противодействии террористической угрозе, а также сохранению стабильности на территории ЦАР.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о телефонном разговоре главы государства с зарубежным лидером, подробности о котором будут сообщены позже.