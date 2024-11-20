ПВО сбила беспилотник в российском регионе

Губернатор Миляев: ПВО сбила беспилотник в Тульской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник в Тульской области. Об этом сообщил глава российского региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации разрушений и пострадавших нет. Ситуация находится под контролем», — написал губернатор.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о поражении 14 украинских беспилотников. «Подразделения ПВО продолжают работу по защите нашего региона», — написал губернатор.

Позднее Минобороны России сообщило о том, что в шести российских регионах было сбито 42 беспилотника. Больше всего дронов, а именно 32, ликвидировали в Брянской области.