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02:40, 20 ноября 2024Россия

ПВО сбила беспилотник в российском регионе

Губернатор Миляев: ПВО сбила беспилотник в Тульской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник в Тульской области. Об этом сообщил глава российского региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации разрушений и пострадавших нет. Ситуация находится под контролем», — написал губернатор.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о поражении 14 украинских беспилотников. «Подразделения ПВО продолжают работу по защите нашего региона», — написал губернатор.

Позднее Минобороны России сообщило о том, что в шести российских регионах было сбито 42 беспилотника. Больше всего дронов, а именно 32, ликвидировали в Брянской области.

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