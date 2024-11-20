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14:19, 20 ноября 2024Силовые структуры

Пытавшийся застрелить бывшую возлюбленную и ее сожителя россиянин получил срок

В Башкирии мужчина получил срок за попытку застрелить возлюбленную и ее сожителя
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Дюртюлинском районе Республики Башкортостан суд приговорил жителя к девяти годам колонии строгого режима за покушение на двух человек. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Евгений Каневский.

Следствие и суд установили, что в июле 2024 года мужчина из ревности к бывшей возлюбленной решил расправиться с ней и ее новым сожителем. Для этого он приехал в село Маядык, выяснил у местных, где живет пара, и выследил их, когда те возвращались домой.

При себе у мужчины было ружье, из которого он дважды выстрелил в женщину — в руку и грудь. После этого он сбил сожителя на машине, тому удалось убежать за помощью. Вслед подсудимый открыл по мужчине огонь и попал по касательной в голову, а затем скрылся. Женщину в больницу отвез проезжавший мимо водитель.

Осужденный вину признал. Во время расследования он находился под стражей.

Ранее сообщалось, что в Москве женщина поссорилась с сожителем и два раза ударила его ножом у магазина.

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