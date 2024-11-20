Раскрыты причины уменьшения размера пениса из-за холода

Терапевт Дональд Грант рассказал, что из-за холода пенис может вдвое уменьшиться в размерах. Слова врача приводит издание Express.

По словам Гранта, при понижении температуры организм стремится согреть важные органы, поэтому мошонка сжимается, чтобы оставаться как можно ближе к телу и сохранять тепло. Он уточнил, что это состояние быстро проходит, однако мужчины, у которых есть проблемы с эрекцией, могут заметить ухудшение потенции в холодное время года.

«Зимой пенис многих мужчин может уменьшиться, но это не требует медицинской помощи, со временем все вернется в норму. Однако мужчинам с проблемами кровообращения и притоком крови к половым органам требуется пройти обследование», — добавил Грант.

Ранее секс-коуч Рич Юзвяк дал совет женщине, чей мужчина переживает из-за маленького пениса и опасается, что их ребенок может унаследовать эту особенность. Юзвяк отметил, что на размер полового члена влияет множество факторов, включая гормональный уровень и диету, а не только генетика.