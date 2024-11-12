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05:02, 12 ноября 2024Забота о себе

Секс-коуч дал совет жене переживающего из-за микропениса мужчины

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет девушке, чей переживает из-за небольшого размера пениса. Письмо читательницы и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

По словам женщины, они с мужем женаты уже три года. Ей нравится сексуальная жизнь в семье, но мужчина комплексует из-за очень маленького члена. Более того, супруг боится передать эту интимную черту наследникам настолько, что настаивает на использовании донорской спермы. «У моего мужа здоровые родственники с меньшим риском хронических заболеваний, чем у моей семьи. Он красивый, нежный и умный. Все его замечательные черты не обязательно должны передаваться по наследству, но мне бы хотелось, чтобы ребенок разделял их. Неужели размер члена так важен?» — задалась вопросом жена.

Юзвяк в ответ отметил, что на размер полового члена влияет множество факторов, включая гормональный уровень и диету, а только генетика. Согласно статье Medical News Daily, Y-хромосома, унаследованная от отца, определяет развитие пениса и яичек, но не обязательно размер или обхват пениса. Эти характеристики могут зависеть от Х-хромосомы, унаследованной от матери, добавил специалист

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«У вашего мужа есть живое доказательство того, что размер члена не обязательно влияет на сексуальное удовлетворение его партнерши. Вы, по вашим словам, полностью удовлетворены, но вашему мужу этого недостаточно, и это влияет на его жизненные решения», — написал он. Юзвяк порекомендовал мужу женщины обратиться к психотерапевту, который помог бы ему принять свое тело.

Ранее Юзвяк дал совет измученной проснувшимся после потери мужа либидо женщине, которой около 80 лет. Коуч рекомендовал прежде всего попытаться преодолеть смущение и начать знакомиться с людьми на сайтах и в приложениях для знакомств.

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