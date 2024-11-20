Участников СВО предупредили о новой схеме мошенничества

F.A.C.C.T.: мошенники под видом волонтеров начали писать участникам СВО

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме, направленной на участников специальной военной операции (СВО) и их семьи. Об этом рассказала компания F.A.C.C.T.

Сообщается, что мошенники под видом волонтеров начали писать участникам СВО и их родственникам на сайтах знакомств или в соцсетях. Злоумышленники спрашивают у пользователей, знают ли те о единовременной выплате от партии «Единая Россия» в 100 тысяч рублей, и присылают ссылку на поддельный магазин приложений Google Play, откуда жертвам предлагается скачать специальное приложение.

«На самом деле в приложении скрывается замаскированный троян для Android, поэтому сразу после установки оно запрашивает разрешение на доступ к контактам и СМС», — уточнили в компании. После этого пользователя перенаправляют на страницу, где ему предлагается ввести такие личные данные, как ФИО, номер банковской карты, СНИЛС и номер телефона. Получив эти данные, мошенники предпринимают попытку списать деньги с банковского счета, перехватывая с помощью вредоносной программы код подтверждения из СМС.

В F.A.C.C.T. призвали россиян проверять информацию о мерах поддержки участников СВО в официальных источниках, в том числе на портале «Госуслуги», а также не переходить по незнакомым ссылкам и не устанавливать неизвестные приложения.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, взламывающих аккаунты на «Госуслугах». Отмечалось, что злоумышленники отправляют подарок, а затем спрашивают «код подтверждения доставки».