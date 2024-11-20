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09:07, 20 ноября 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новой схеме мошенников со взломом аккаунта на «Госуслугах»

«Билайн»: мошенники взламывают аккаунты на «Госуслугах» под предлогом подарка
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Аферисты начали взламывать аккаунты на «Госуслугах» под предлогом подарка. О новой схеме мошенников россиян предупредила группа быстрого реагирования «Билайна», комментарий компании передает РИА Новости.

«Мошенники придумали новый способ обмана, они отправляют жертве цветы или другой подарок, а спустя несколько дней запрашивают "код подтверждения доставки"», — предупредили специалисты. Если жертва жертва сообщает код злоумышленникам, то рискует остаться без денег и с кредитами, добавили эксперты.

«Таким образом мошенники взламывают аккаунты в "Госуслугах"», — предупредили в компании.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что мошенники стали похищать аккаунты в мессенджере Telegram с помощью фишинговой ссылки, замаскированной под подарок с премиум-подпиской.

До этого эксперты Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России назвали одну особенность, с помощью которой можно понять, что звонок с неизвестного номера поступил от мошенника.

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