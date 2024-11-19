Россиян предупредили о подозрительных рассылках в Telegram

МВД: мошенники маскируют фишинговые ссылки под премиум-подписку в Telegram

Мошенники стали похищать аккаунты в мессенджере Telegram с помощью фишинговой ссылки, замаскированной под подарок с премиум-подпиской. О подозрительных рассылках россиян предупредила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Злоумышленники массово рассылают пользователям площадки фишинговые ссылки, маскируя их под подарок с премиум-подпиской», — рассказала Волк. В результате, как отметила представитель МВД, жертва переходит по ссылке, где от нее требуется ввести логин и пароль от своего аккаунта. Если сделать это, доступ к данным получат мошенники.

«Обращаю ваше внимание: если вы получили в подарок премиум-подписку, никакие данные вводить не нужно», — подчеркнула Волк. По ее словам, весь процесс активации подписки проводится в самом мессенджере, без перехода на сторонние ресурсы.

Ранее эксперты Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России назвали одну особенность, с помощью которой можно понять, что звонок с неизвестного номера поступил от мошенника.