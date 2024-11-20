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13:55, 20 ноября 2024Силовые структуры

Россиянин отказался вынести мать из горящего дома и попал под статью

В Подмосковье мужчине грозит 2 года тюрьмы за то, что не вынес мать из пожара
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Подмосковье 54-летнему местному жителю грозит два года тюрьмы за то, что он не вынес пожилую мать из горящего дома. Об этом сообщает «Регнум» со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, ЧП произошло в Дмитрове в декабре 2022 года. Тогда мужчина решил высушить свои спортивные штаны над газовой плитой и случайно устроил пожар. Возгорание он попробовал потушить водой, но не смог. После этого он побежал на улицу за помощью.

По словам источника «Регнума», в спешке он забыл, что в спальне осталась его пожилая мать. Незадолго до начала пожара она дремала. Вспомнив о матери, фигурант попытался забежать в дом и спасти ее, но к этому времени огонь уже распространился по всей площади постройки, и попасть внутрь он не смог. Вскоре приехали пожарные и потушили возгорание.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело в отношении 54-летнего москвича, который закрыл свою жену на балконе и поджег квартиру.

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