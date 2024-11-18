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13:49, 18 ноября 2024Силовые структуры

Против поджегшего квартиру вместе с женой россиянина возбудили уголовное дело

СК возбудил дело против москвича, поджегшего квартиру вместе с женой на балконе
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Россиянин выгнал на балкон ругавшую сына жену и поджег квартиру

Фото: Telegram-канал «МЧС России»

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 54-летнего москвича, который закрыл свою жену на балконе и поджег квартиру. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета (СК) России.

Мужчине уже предъявлено обвинение по части 1 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

По данным следствия, все произошло 14 ноября. Мужчина, находясь в квартире на Ленинском проспекте, поссорился с женой, облил легковоспламеняющейся жидкостью вещи в доме и поджег их. Потерпевшая не выжила.

ЧП случилось на 13 этаже. Уточняется, что конфликт между супругами произошел, когда женщина накричала на их общего сына. Мужчина запер жену на балконе и поджег квартиру.

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