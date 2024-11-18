Россиянин выгнал на балкон ругавшую сына жену и поджег квартиру

Россиянина обвинили в поджоге квартиры, стоившем жизни его жене и сыну

В Москве мужчину заподозрили в умышленном поджоге своей квартиры на Ленинском проспекте. Об этом в понедельник, 18 ноября, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, 14 ноября произошло возгорание квартиры на 13-м этаже. Прибывшим спасателям удалось погасить пламя, но спасти жизнь надышавшимся угарным газом женщине и ее 12-летнему ребенку не удалось. Выяснилось, что в день ЧП мужчина вытолкал жену на балкон и запер ее там, поскольку был недоволен тем, что она кричала на сына, а после облил детские игрушки горючей жидкостью и поджег. Затем он вывел школьника из квартиры, но школьник успел надышаться угарным газом.

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