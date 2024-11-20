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14:22, 20 ноября 2024Силовые структуры

Россиянина осудили на 20 лет за растление малолетней дочери сожительницы

В Татарстане суд приговорил мужчину к 20 годам за растление малолетней
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / Globallookpress.com

В Татарстане суд приговорил мужчину к 20 годам колонии за растление малолетней дочери сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Татарстан.

По данным следствия, в 2020-2023 годах мужчина оставался вдвоем с дочерью сожительницы, девочкой 2014 года рождения. В это время он совершал с ребенком действия сексуального характера. Через некоторое время мать заметила изменения в поведении дочери, и та рассказала ей о произошедшем. После этого женщина обратилась в правоохранительные органы.

Осужденный ранее уже отбывал наказание за аналогичное преступление и вышел на свободу в 2020 году.

Суд приговорил его к 20 годам колонии особого режима с запретом заниматься деятельностью, связанной с несовершеннолетними, сроком на 20 лет.

Ранее сообщалось, что россиянина осудили на 20 лет за повторное растление малолетней.

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