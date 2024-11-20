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17:32, 20 ноября 2024Силовые структуры

Россиянину вынесли приговор за избиение пожилой цветочницы

В Ульяновске дали 1,5 года принудительных работ мужчине, избившему пенсионерку
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Засвияжский районный суд Ульяновска приговорил 46-летнего местного жителя к полутора годам принудительных работ за избиение пенсионерки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре области.

Мужчину признали виновным в преступлении по статье 213 («Хулиганство с применением насилия к гражданам») УК РФ. Установлено, что ночью 22 сентября возле одного из жилых домов он нанес потерпевшей несколько ударов по лицу.

Как стало известно изданию 73online, мужчина в состоянии алкогольного опьянения увидел на улице пожилую женщину, продававшую цветы, и напал на нее, трижды ударив кулаком. Женщина обратилась в полицию.

Прокуратура просила назначить подсудимому 4,5 года колонии-поселения.

Ранее сообщалось, что в Жуковском мужчина прострелил лобовое стекло микроавтобуса и избил водителя.

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