Россиянину вынесли приговор за избиение пожилой цветочницы

В Ульяновске дали 1,5 года принудительных работ мужчине, избившему пенсионерку

Засвияжский районный суд Ульяновска приговорил 46-летнего местного жителя к полутора годам принудительных работ за избиение пенсионерки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре области.

Мужчину признали виновным в преступлении по статье 213 («Хулиганство с применением насилия к гражданам») УК РФ. Установлено, что ночью 22 сентября возле одного из жилых домов он нанес потерпевшей несколько ударов по лицу.

Как стало известно изданию 73online, мужчина в состоянии алкогольного опьянения увидел на улице пожилую женщину, продававшую цветы, и напал на нее, трижды ударив кулаком. Женщина обратилась в полицию.

Прокуратура просила назначить подсудимому 4,5 года колонии-поселения.

Ранее сообщалось, что в Жуковском мужчина прострелил лобовое стекло микроавтобуса и избил водителя.