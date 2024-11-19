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13:40, 19 ноября 2024Силовые структуры

Россиянин прострелил лобовое стекло микроавтобуса и избил водителя

В Жуковском мужчина прострелил лобовое стекло микроавтобуса и избил водителя
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Подмосковная полиция»

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который прострелил лобовое стекло микроавтобуса в Жуковском и избил водителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном главке МВД России.

По данным ведомства, информация о конфликте на улице Мясищева поступила в отдел полиции в понедельник, 18 ноября. Прибывшие на место силовики установили, что между двумя мужчинами произошла ссора, в ходе которой один из них избил своего оппонента, а затем выстрелил в лобовое стекло транспортного средства предметом, схожим с оружием.

Потерпевшего госпитализировали, а нападавшего задержали. Им оказался 47-летний местный житель.

Ранее полиция задержала 36-летнего таксиста, обстрелявшего автобус с пассажирами в районе проезда Дежнева в Москве.

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