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14:01, 18 ноября 2024Силовые структуры

Обстрелявшего автобус с пассажирами в Москве таксиста задержали

В Москве полиция задержала таксиста, обстрелявшего автобус с пассажирами
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве полиция задержала 36-летнего таксиста, обстрелявшего автобус с пассажирами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном ГУ МВД России.

В дежурную часть обратился 48-летний водитель и рассказал, что в районе проезда Дежнева в автобус выстрелил таксист, после чего поспешил скрыться. В результате было повреждено стекло водительской кабины, пострадавших нет.

По предварительным данным, стрельба велась из пневматики.

Сотрудники полиции по горячим следам нашли и задержали таксиста. В отделе мужчина пояснил, что причиной стрельбы стал тот факт, что водитель автобуса ему посигналил. Возбуждено уголовное дело по статье о вандализме. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что в российском регионе неизвестный открыл стрельбу по охотникам.

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