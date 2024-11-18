Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:48, 18 ноября 2024Силовые структуры

В российском регионе неизвестный открыл стрельбу по охотникам

СК: в Талдоме неизвестный расстрелял двоих охотников, один из них умер
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Талдоме разыскивают неизвестного, открывшего стрельбу по двоим охотникам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, вечером 17 ноября двое талдомцев охотились в местном лесу, когда по ним начали стрелять. Один не выжил от полученных ранений. Он работал наладчиком оборудования в авиационной корпорации «Рубин», уточняет Telegram-канал Mash.

Второй охотник госпитализирован и находится в реанимации. По его словам, стрелка он не видел, но слышал крики от боли приятеля, а затем почувствовал, что ему в ногу попала пуля. У них были разрешения на охоту.

Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным следствия, мужчин могли спутать с животными другие охотники.

Ранее 18 ноября сообщалось, что начальник управления уголовного розыска по Иркутской области выстрелил в зверя на охоте и случайно ранил человека.

***
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле объяснили опасность ударов ВСУ вглубь России. Какие последствия решения Байдена видят в Москве?

      Удар по Кременчугской ГЭС попал на видео

      Российский город атаковали украинские беспилотники

      Россиянкам перечислили трендовые модели зимней обуви

      Врач назвал самые опасные для мужчин продукты с холестерином

      Байден разрешил Украине бить вглубь России. Что об этом думают в мире?

      Украина одновременно атаковала два российских региона

      В Крыму арестовали имущество родни организовавшего теракты командира спецназа ВСУ

      Индия рекордно увеличила поставки смартфонов

      В Москве около полусотни детей отравились водой из кулера в школе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше