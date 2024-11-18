В российском регионе неизвестный открыл стрельбу по охотникам

СК: в Талдоме неизвестный расстрелял двоих охотников, один из них умер

В Талдоме разыскивают неизвестного, открывшего стрельбу по двоим охотникам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, вечером 17 ноября двое талдомцев охотились в местном лесу, когда по ним начали стрелять. Один не выжил от полученных ранений. Он работал наладчиком оборудования в авиационной корпорации «Рубин», уточняет Telegram-канал Mash.

Второй охотник госпитализирован и находится в реанимации. По его словам, стрелка он не видел, но слышал крики от боли приятеля, а затем почувствовал, что ему в ногу попала пуля. У них были разрешения на охоту.

Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным следствия, мужчин могли спутать с животными другие охотники.

Ранее 18 ноября сообщалось, что начальник управления уголовного розыска по Иркутской области выстрелил в зверя на охоте и случайно ранил человека.