В отношении прострелившего лобовое стекло в микроавтобусе россиянина возбудили дело

В Жуковском возбудили дело об угрозе убийством против жителя, избившего водителя

В Жуковском сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя, который прострелил лобовое стекло микроавтобуса и избил водителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД России по Московской области.

Мужчине вменяют статью 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

Конфликт на улице Мясищева произошел в понедельник, 18 ноября. Прибывшие на место силовики установили, что между двумя мужчинами произошла ссора, в ходе которой один из них избил водителя автобуса, а затем выстрелил в лобовое стекло транспортного средства из предмета, схожего с оружием.

Злоумышленника задержали. Потерпевшему потребовалась медицинская помощь.

