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20:54, 19 ноября 2024Силовые структуры

В отношении прострелившего лобовое стекло в микроавтобусе россиянина возбудили дело

В Жуковском возбудили дело об угрозе убийством против жителя, избившего водителя
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Россиянин прострелил лобовое стекло микроавтобуса и избил водителя

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Жуковском сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя, который прострелил лобовое стекло микроавтобуса и избил водителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД России по Московской области.

Мужчине вменяют статью 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

Конфликт на улице Мясищева произошел в понедельник, 18 ноября. Прибывшие на место силовики установили, что между двумя мужчинами произошла ссора, в ходе которой один из них избил водителя автобуса, а затем выстрелил в лобовое стекло транспортного средства из предмета, схожего с оружием.

Злоумышленника задержали. Потерпевшему потребовалась медицинская помощь.

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