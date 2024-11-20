Российский пассажирский самолет резко сменил курс из-за сильной вибрации

Летевший в Игарку самолет Utair резко сменил курс из-за сильной вибрации

Самолет российской авиакомпании Utair резко сменил курс из-за сильной вибрации. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Диксона в Игарку пассажирским лайнером 18 ноября. По данным источника, экипаж доложил о вибрации на борту, предположительно, из-за незакрытой передней створки шасси.

Командир воздушного судна решил следовать на запасной аэродром Норильск. Посадка прошла благополучно. «В ходе послеполетного осмотра было обнаружено, что правая створка ниши передней опоры шасси находится в открытом положении, — говорится в сообщении. — Судно отстранено от выполнения полетов».

Ранее направлявшийся в Абакан самолет авиакомпании S7 Airlines резко сменил курс и сел в незапланированном месте. Инцидент случился со следовавшим из московского аэропорта Домодедово Airbus A320 17 ноября. Экипаж доложил об ухудшении самочувствия одного из пассажиров и решил приземлиться в авиагавани Екатеринбурга.