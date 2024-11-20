Шер призналась в потери девственности ради мести

78-летняя певица Шер рассказала о потере девственности в 14 лет

Американская певица армянского происхождения Шерилин Саркисян, более известная как Шер, призналась, что потеряла девственность в 14 лет ради мести. Отрывок из ее мемуаров «Шер: Мемуары, часть первая» приводит The Independent.

Артистка рассказала, что в тот момент у нее был роман со старшеклассником из итальянской семьи. По ее словам, юноша вел себя с ней «достаточно мило», когда они были одни, но когда приходили его друзья, он обращался с ней «как с неловким ребенком».

Однажды, поделилась певица, друзья молодого человека предложили ему сходить в кафе, и он пригласил с собой Шер. «Они засмеялись и сказали: "Ты собираешься взять этого ребенка?", и он бросил меня. Мне было так больно, когда он это сделал, что я занялась с ним сексом в отместку», — написала артистка.

Она подчеркнула, что «никогда не хотела этого». «Иначе я бы сделала это в один из пятисот других раз, когда он просил. Но я была так зла, что меня отвергли, что решила, если не проиграть, то одолжить ему свою девственность», — добавила Шер.

Ранее музыкант Эд Ширан заявил, что, если бы не успешная музыкальная карьера, он остался бы девственником.