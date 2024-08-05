Эд Ширан пошутил о потери девственности благодаря карьере

Певец Эд Ширан заявил, что был бы девственником, если бы не стал музыкантом

33-летний музыкант Эд Ширан заявил, что, если бы не успешная музыкальная карьера, он остался бы девственником. Соответствующий пост появился на странице певца в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Если бы я не стал музыкантом, то был бы девственником» — заявил певец.

Такой шуткой обладатель премий «Грэмми» прокомментировал свою игру в приставку Nintendo на огромном экране стадиона. Интересно, что Ширан в своем видео процитировал коллегу Гарри Стайлса, который несколько лет назад ответил подобным образом на вопрос в ходе интервью для одного из британских телеканалов. В комментариях к публикации Эда пользователи заметили отсылку, на что артист снова отшутился. «Ну и кому из нас вы больше верите, давайте будем честны?» — ответил Ширан.

Ранее Эд Ширан рассказал о психическом заболевании, от которого страдал в начале карьеры.