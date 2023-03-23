Эд Ширан рассказал о борьбе с психическим заболеванием

Британский певец Эд Ширан признался, что в начале карьеры страдал от булимии

Популярный британский певец Эд Ширан признался, что считал себя толстым и на протяжении нескольких лет страдал от психического заболевания — булимии. О борьбе с серьезным расстройством пищевого поведения он рассказал в интервью изданию The Rolling Stones.

32-летний музыкант сообщил, что в начале карьеры часто сравнивал себя с другими поп-исполнителями, включая Джастина Бибера и Шона Мендеса, и каждый раз ему казалось, что он очень толстый. Ширан постоянно корил себя, что не может пойти в спортзал, сесть на диету и наконец похудеть, и заедал эти тревожные мысли вредной пищей. В результате ситуация обострилась настолько, что у него развилась булимия.

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Ширану потребовалось несколько лет, чтобы справиться с расстройством пищевого поведения, но сейчас он предпочитает справляться с эмоциями при помощи фитнеса, а не выпивки и фастфуда. Певец больше не заедает проблемы и тревоги, однако ради ментального здоровья время от времени позволяет себе фастфуд и хорошее вино.

Ранее Ширан сообщил о суицидальных мыслях, которые у него появились после смерти друзей. Исполнитель поведал, что впал в депрессию после того, как его лучший друг, предприниматель Джамал Эдвардс, скончался от остановки сердца из-за употребления алкоголя и запрещенных веществ в 2022 году.