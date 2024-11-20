Стало известно о боях в северо-западных кварталах Курахово

ВС России ведут бои на северо-западных окраинах Курахово

Российские войска ведут бои на северо-западных окраинах Курахово, переправившись через реку Волчья. Об этом сообщает украинский аналитический проект Deep State.

Также сообщается, что российские подразделения взяли под контроль Новую Ильинку и переправляются по дамбе на территорию Курахово с северной стороны. Они также атакуют город с востока и северо-востока. Помимо этого, армия России продвинулась в направлении Курахово с юга, до городских окраин ей осталось около полутора километров.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины перебрасывают на передовую под Курахово женщин. Среди них есть снайперы и медики.