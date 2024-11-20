Замкомандира Пенза: ВСУ под Курахово отправляют на передовую женщин

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают на передовую под Курахово Донецкой народной республики (ДНР) женщин. Об этом сообщил заместитель командира штурмовой роты с позывным Пенза в беседе с РИА Новости.

«Что примечательно — на передние позиции они отправляют и женщин, в том числе снайперш и медиков», — рассказал военнослужащий.

Также от замкомандира роты стало известно, что Российская армия закрепилась в окрестностях Курахово и продвигается дальше.

Ранее появилось видео из Курахово, где идут ожесточенные бои. На кадрах видно, что больше всего атакам подверглись районы с малоэтажной и одноэтажной застройкой, где, по данным РИА Новости, украинские солдаты и оборудовали позиции.