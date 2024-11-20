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06:37, 20 ноября 2024Бывший СССР

Опубликованы кадры из охваченного боями Курахово

Опубликованы панорамные кадры из Курахово, где идут ожесточенные бои
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: РИА Новости

Панорамные кадры из удерживаемого Вооруженными силами Украины (ВСУ) Курахово в Донецкой народной республике (ДНР), за которое в настоящий момент идут ожесточенные бои, опубликовало РИА Новости.

На кадрах, которые агентству предоставил источник, зафиксированы разрушения в городе, однако большинство многоэтажных жилых домов — целы.

Помимо этого, видно, что больше всего атаки подверглись районы с малоэтажной и одноэтажной застройкой, где, по данным РИА Новости, украинские солдаты и оборудовали позиции.

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