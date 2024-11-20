Опубликованы кадры из охваченного боями Курахово

Опубликованы панорамные кадры из Курахово, где идут ожесточенные бои

Панорамные кадры из удерживаемого Вооруженными силами Украины (ВСУ) Курахово в Донецкой народной республике (ДНР), за которое в настоящий момент идут ожесточенные бои, опубликовало РИА Новости.

На кадрах, которые агентству предоставил источник, зафиксированы разрушения в городе, однако большинство многоэтажных жилых домов — целы.

Помимо этого, видно, что больше всего атаки подверглись районы с малоэтажной и одноэтажной застройкой, где, по данным РИА Новости, украинские солдаты и оборудовали позиции.