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20:28, 20 ноября 2024Бывший СССР

Стало известно о продвижении ВС России в Часовом Яре

Mash: штурмовики ВС России продавили оборону ВСУ в Часовом Яре
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Штурмовые подразделения армии России продавили оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Часовом Яре и подошли к ключевому узлу обороны украинских войск в городе — Часовоярскому огнеупорному комбинату. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Сейчас наши занимают высотки вокруг предприятия, проводят разведку боем, выбивают из многоэтажек украинцев и обстреливают из артиллерии позиции противника», — пишет Mash.

По данным канала, бойцы 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» уничтожили за неделю семь построек и блиндаж, в которых находился личный состав ВСУ.

Ранее военный аналитик Михаил Онуфриенко заявил, что ВС России могут взять под контроль Часов Яр в ближайшее время. Он выразил мнение, что после установления российскими военными контроля над комбинатом взятие города станет «вопросом нескольких недель».

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