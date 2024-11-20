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19:02, 20 ноября 2024Путешествия

Стюардесса из России раскрыла способ восстановиться после рейса

Стюардесса Emirates посоветовала йогу для восстановления после рейсов
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Стюардесса из России Виктория Задоенчук, которая работает в авиакомпании Emirates, раскрыла способ восстановить силы после рейса. Своим опытом она поделилась с «Лентой.ру».

По словам бортпроводницы, после коротких рейсов она восстанавливается очень быстро — ей достаточно хорошего сна и немного заботы о себе.

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«Чтобы прийти в себя после длительных рейсов, у меня есть свои способы — тишина и время наедине с собой, легкие тренировки для восстановления сил или же йога и медитация для баланса», — посоветовала россиянка.

Задоенчук добавила, что, оказавшись в родном городе, она всегда проводит время в кругу родных и друзей. Кроме того, расслабиться ей помогают оздоровительные процедуры. «Когда попадаю в азиатские города, непременно стараюсь воспользоваться случаем и отправиться в местный спа», — заключила она.

Ранее другая стюардесса раскрыла правду об уборке в отелях. По ее словам, чашки там моют теми же тряпками, что и раковины.

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