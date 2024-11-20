Трамп назначил на новую должность одного из своих сторонников с Уолл-стрит

Трамп назначил Говарда Лютника на должность главы Министерства торговли

Избранный президент США Дональд Трамп номинировал генерального директора Cantor Fitzgerald LP Говарда Лютника, являющегося одним из его главных сторонников среди финансистов с Уолл-стрит, на должность главы Министерства торговли. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«63-летний Лютник — один из самых известных сторонников Трампа на Уолл-стрит (...) Он объездил всю страну для поддержки избранного президента, сетовал на перемещение рабочих мест за рубеж, критиковал "чушь прибрежной элиты" по поводу электромобилей и высокую инфляцию», — отмечают авторы материала.

О претенденте на пост также известно, что он сыграл одну из ключевых ролей в управлении предвыборной кампанией самого Трампа. Кроме того, его назначение поддержал американский миллиардер и изобретатель Илон Маск, играющий важную роль в формировании новой республиканской администрации.

Ранее стало известно, что Маск и кандидат на должность спецпосланника по Украине Борис Эпштейн поссорились из-за назначений в будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа. По словам источников, они конкурируют за назначение своих фаворитов в качестве глав ведомств, что и послужило источником спора. В частности, одним из самых напряженных стал вопрос назначения главы министерства финансов.