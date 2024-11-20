Трамп назначил на новую должность одного из своих сторонников с Уолл-стрит

Избранный президент США Дональд Трамп номинировал генерального директора Cantor Fitzgerald LP Говарда Лютника, являющегося одним из его главных сторонников среди финансистов с Уолл-стрит, на должность главы Министерства торговли. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«63-летний Лютник — один из самых известных сторонников Трампа на Уолл-стрит (...) Он объездил всю страну для поддержки избранного президента, сетовал на перемещение рабочих мест за рубеж, критиковал "чушь прибрежной элиты" по поводу электромобилей и высокую инфляцию», — отмечают авторы материала.
О претенденте на пост также известно, что он сыграл одну из ключевых ролей в управлении предвыборной кампанией самого Трампа. Кроме того, его назначение поддержал американский миллиардер и изобретатель Илон Маск, играющий важную роль в формировании новой республиканской администрации.
Ранее стало известно, что Маск и кандидат на должность спецпосланника по Украине Борис Эпштейн поссорились из-за назначений в будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа. По словам источников, они конкурируют за назначение своих фаворитов в качестве глав ведомств, что и послужило источником спора. В частности, одним из самых напряженных стал вопрос назначения главы министерства финансов.