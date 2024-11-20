Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:31, 20 ноября 2024Мир

Трамп назначил на новую должность одного из своих сторонников с Уолл-стрит

Трамп назначил Говарда Лютника на должность главы Министерства торговли
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Говард Лютник

Говард Лютник. Фото: Carlos Barria / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп номинировал генерального директора Cantor Fitzgerald LP Говарда Лютника, являющегося одним из его главных сторонников среди финансистов с Уолл-стрит, на должность главы Министерства торговли. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«63-летний Лютник — один из самых известных сторонников Трампа на Уолл-стрит (...) Он объездил всю страну для поддержки избранного президента, сетовал на перемещение рабочих мест за рубеж, критиковал "чушь прибрежной элиты" по поводу электромобилей и высокую инфляцию», — отмечают авторы материала.

О претенденте на пост также известно, что он сыграл одну из ключевых ролей в управлении предвыборной кампанией самого Трампа. Кроме того, его назначение поддержал американский миллиардер и изобретатель Илон Маск, играющий важную роль в формировании новой республиканской администрации.

Ранее стало известно, что Маск и кандидат на должность спецпосланника по Украине Борис Эпштейн поссорились из-за назначений в будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа. По словам источников, они конкурируют за назначение своих фаворитов в качестве глав ведомств, что и послужило источником спора. В частности, одним из самых напряженных стал вопрос назначения главы министерства финансов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Пенсии всех россиян вырастут с 1 января 2025 года. Какую прибавку они получат?

      Посольство США в Киеве закрылось после сообщений о массированной воздушной атаке

      На Западе заявили о возможной тайной передаче Трампом ядерного оружия Украине

      На Западе заявили о планах Ирана сократить запасы урана

      Стала известна возможная дата президентских выборов в Абхазии

      В РФС рассказали об изменении отношений с УЕФА

      Загадочное «инопланетное существо» вынесло на пляж

      В МВД перечислили обязательные отметки в паспорте гражданина России. Их должно быть две

      Беспилотник уничтожили над Калужской областью

      В Китае оценили сокращение поставок сжиженного газа из России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше