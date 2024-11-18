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17:33, 18 ноября 2024Мир

Маск и Эпштейн поругались из-за назначений на госпосты при Трампе

Axios: Маск и Эпштейн поругались из-за назначений в администрации Трампа
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
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Илон Маск

Илон Маск. Фото: Carlos Barria / Reuters

Американский миллиардер Илон Маск и кандидат на должность спецпосланника по Украине Борис Эпштейн поругались из-за назначений в будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

«Их полные проблем отношения достигли критической точки (...). В определенный момент, который источники описывают как "крупный скандал" и "огромный взрыв", Маск обвинил Эпштейна в раскрытии СМИ деталей о переходе [власти к] Трампу, включая назначения на посты. Эпштейн ответил Маску, что не знает, о чем тот говорит», — приводит портал слова источников.

При этом авторы материала подчеркнули, что окружение Трампа не удивлено подобным конфликтом. По их словам, Маск и Эпштейн конкурируют за назначение своих фаворитов в качестве глав ведомств, что и послужило источником спора. В частности, одним из самых напряженных стал вопрос назначения главы министерства финансов.

Ранее The New York Times сообщала, что должность спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа по ситуации на Украине может занять его советник, адвокат Борис Эпштейн. Об Эпштейне известно, что он родился в Москве в 1982 году, а в 1993-м эмигрировал в Соединенные Штаты. В 2016 году он занимал должность старшего советника на предвыборной кампании Трампа, затем работал в Белом доме и входил в команду юристов политика.

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