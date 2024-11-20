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10:02, 20 ноября 2024Мир

Трампа заподозрили в планах признать одну территорию новым государством

The Independent: Трамп может признать Республику Сомалиленд государством
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Brandon Bell / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп может признать Республику Сомалиленд, непризнанную территорию, находящуюся на севере Сомали, суверенным государством. Об этом сообщает газета The Independent со ссылкой на экс-министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона.

Он также добавил, что на этот шаг должны пойти и власти самой Великобритании. По его словам, такое решение будет отвечать интересам Вашингтона и Лондона из-за геополитически важного расположения Сомалиленда в красном море. Кроме того, он указал, что недавно в непризнанной республике состоялись выборы, которые соответствуют демократическому процессу.

«Они [власти Великобритании] должны согласиться на это [признание], хотя, когда он [Трамп] вступит в должность, это, вероятно, займет немного больше времени, чем мы надеемся (...) Но у меня были действительно хорошие встречи с его политическими лидерами, так что держим пальцы крестиком», — рассказал бывший глава оборонного ведомства.

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