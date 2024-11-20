Трампа заподозрили в планах признать одну территорию новым государством

The Independent: Трамп может признать Республику Сомалиленд государством

Избранный президент США Дональд Трамп может признать Республику Сомалиленд, непризнанную территорию, находящуюся на севере Сомали, суверенным государством. Об этом сообщает газета The Independent со ссылкой на экс-министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона.

Он также добавил, что на этот шаг должны пойти и власти самой Великобритании. По его словам, такое решение будет отвечать интересам Вашингтона и Лондона из-за геополитически важного расположения Сомалиленда в красном море. Кроме того, он указал, что недавно в непризнанной республике состоялись выборы, которые соответствуют демократическому процессу.

«Они [власти Великобритании] должны согласиться на это [признание], хотя, когда он [Трамп] вступит в должность, это, вероятно, займет немного больше времени, чем мы надеемся (...) Но у меня были действительно хорошие встречи с его политическими лидерами, так что держим пальцы крестиком», — рассказал бывший глава оборонного ведомства.