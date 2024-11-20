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20:32, 20 ноября 2024Силовые структуры

Учитель на уроке высказался о теракте на Крымском мосту и получил срок

На Урале суд признал экс-учителя виновным в оправдании теракта на Крымском мосту
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал бывшего учителя виновным в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщает E1.ru.

Приговор был оглашен 14 ноября, но известно о нем стало лишь 20 ноября. Преподаватель истории и обществознания получил три года в колонии-поселении с запретом на педагогическую деятельность в течение двух лет после отбытия наказания. Осужденного взяли под стражу в зале суда.

Суд установил, что преступление было совершено учителем во время урока. Комментируя теракт на Крымском мосту в беседе с учениками девятых классов, он допустил высказывания, оправдывающие терроризм.

15 ноября сообщалось, что осужденный за призывы к терроризму социолог Борис Кагарлицкий (признан в России иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) попросил не включать его в списки для обмена заключенными.

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