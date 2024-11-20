Учитель на уроке высказался о теракте на Крымском мосту и получил срок

На Урале суд признал экс-учителя виновным в оправдании теракта на Крымском мосту

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал бывшего учителя виновным в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщает E1.ru.

Приговор был оглашен 14 ноября, но известно о нем стало лишь 20 ноября. Преподаватель истории и обществознания получил три года в колонии-поселении с запретом на педагогическую деятельность в течение двух лет после отбытия наказания. Осужденного взяли под стражу в зале суда.

Суд установил, что преступление было совершено учителем во время урока. Комментируя теракт на Крымском мосту в беседе с учениками девятых классов, он допустил высказывания, оправдывающие терроризм.

15 ноября сообщалось, что осужденный за призывы к терроризму социолог Борис Кагарлицкий (признан в России иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) попросил не включать его в списки для обмена заключенными.