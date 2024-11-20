Украинские БПЛА атаковали российский завод по производству масла и майонеза

Украинские БПЛА атаковали завод по производству масла и майонеза в Алексеевке

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали завод по производству масла и майонеза в городе Алексеевка Белгородской области. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

По сведениям издания, дроны заметили на российском предприятии уже второй раз за сутки. Предварительно, на территорию завода рухнули шесть устройств. Обломки одного из них обнаружили на территории цеха комплексной очистки подсолнечного масла.

В результате атаки в помещении были повреждены окна и посечены стены. Кроме того, как утверждает Baza, дроны атаковали залы, где производились йогурты, цехи производства и гидратации спецжиров, грануляции шрота и производства «еды будущего».

Предположительно, атака осуществлялась беспилотниками «Чаклун-в». Устройства были заряжены пластидом весом 10 килограммов с поражающими элементами.

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