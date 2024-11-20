Губернатор сообщил о продолжающейся атаке на российский регион со стороны Украины

Глава Брянской области сообщил, что атака ВСУ на регион продолжается

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил о продолжающейся атаке на регион со стороны Украины. Над территорией Навлинского района сбили беспилотник, сообщил он в своем Telegram-канале.

По данным российского губернатора, российские средства противовоздушной-воздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто не пострадал, разрушений не зафиксировали.

Как уточнил Богомаз, всего в течение прошедшего дня и ночи, 19 и 20 ноября, было уничтожено 60 украинских беспилотников.

Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь Украина совершила массированную атаку беспилотниками по территории России — по девяти регионам было выпущено 44 дрона.