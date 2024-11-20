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22:21, 20 ноября 2024Бывший СССР

Украинские военные пожаловались на измотанное состояние

NYT: бойцы ВСУ измотаны и вынуждены воевать на пределе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово жалуются на измотанное состояние из-за продолжительных боевых действий, отмечая, что с каждой новой зимой воевать становится все сложнее, сообщает газета The New York Times (NYT).

«Мы на пределе. Бригады, которые воюют уже долгое время, просто измотаны», — заявил изданию один из капитанов украинской армии.

Отмечается, что в настоящее время у ВСУ не хватает не только личного состава, но и вооружений средней и большой дальности, в связи с чем украинские военные вынуждены были снизить интенсивность артиллерийских обстрелов.

Ранее глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер объяснил решение США передать ВСУ противопехотные мины, использование которых запрещено Оттавской конвенцией. По его словам, оно связано в успешным наступлением российских военных.

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