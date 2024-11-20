В Госдепе объяснили решение США передать Киеву запрещенное оружие

Госдеп: передача ВСУ противопехотных мин связана с успешным наступлением ВС РФ

Глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер объяснил решение США передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) противопехотные мины, использование которых запрещено Оттавской конвенцией. По его словам, оно связано в успешным наступлением российских военных, сообщает ТАСС.

Он отметил, что при предоставлении тех или иных вооружений Киеву Вашингтон учитывает «реальные события», которыми в настоящее время является продвижение российских войск в восточной части Украины. Миллер уточнил, что ВСУ нуждаются в минах, способных помешать наступлениям вражеской пехоты.

Ранее о планах США отправить Украине противопехотные мины сообщил глава Пентагона Ллойд Остин. Он отметил, что данный вид мин можно контролировать, когда они будут самоактивироваться и самодетонировать, что делает их «более безопасными» для применения в боевых действиях.