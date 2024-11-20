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13:45, 20 ноября 2024Бывший СССР

Уничтоживший до 50 бойцов ВСУ удар попал на видео

Минобороны: ракетный удар ВС России уничтожил до 50 бойцов ВСУ в Сумской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Ракетный удар Вооруженных сил России уничтожил до 50 украинских военных в районе Юнаковки в Сумской области. Видео с кадрами произошедшего опубликовало Минобороны России в своем Telegram-канале.

Как сообщает оборонное ведомство, также под удар попали 12 боевых бронированных машин Вооруженных сил Украины (ВСУ) и шесть автомобилей.

На опубликованных кадрах видно, как по расположению украинской армии прилетает ракетный удар, после которого происходит сильный взрыв. Некоторое время спустя на то же место прилетает вторая ракета.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения автомобилей ВСУ в Харьковской области. Отмечается, что удар был нанесен артиллерией группировки войск «Север» Российской армии.

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