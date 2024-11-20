Уролог указал на снижающие либидо продукты

Некоторые продукты могут привести к снижению уровня тестостерона и падению сексуального желания, предупредил врач-уролог, андролог, хирург Ильнур Аглиуллин. На снижающие либидо у мужчин продукты он указал в беседе с Ufatime.ru.

В этот список врач включил содержащие избыток соли продукты — к примеру, консервы. По словам Аглиуллина, переизбыток соли повышает риск развития тромбоза, увеличивает давление и уменьшает концентрацию тестостерона.

Влечение, продолжил врач, снижает и пиво, поскольку злоупотребление им повышает уровень эстрогена у мужчин и приводит к висцеральному ожирению. Уролог также призвал соблюдать умеренность в употреблении сладостей, жирной еды, сои, белого дрожжевого хлеба, выпечки, копченых изделий и чипсов, а также напитков с кофеином.

Ранее врач-терапевт Клэр Бейли дала совет женщине, пожаловавшейся на снижающееся с возрастом либидо. Она отметила, что падение либидо в период климакса может произойти как из-за снижения уровня эстрогена, так и из-за обеспокоенности тем, как с возрастом меняется тело.