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05:04, 20 ноября 2024Забота о себе

Врач подсказала способы пробудить у женщины пропавшее с возрастом сексуальное желание

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт Клэр Бейли дала совет женщине, пожаловавшейся на снижающееся с возрастом либидо. Ответ специалистки опубликовало издание Daily Mail.

Автор письма рассказала, что замужем 25 лет, и у них с мужем никогда не возникало проблем в сексе. Однако в последнее время ее интерес к интимной близости значительно снизился. Поначалу женщина списывала падение либидо на начавшуюся менопаузу, но прописанная гинекологом заместительная гормональная терапия и легкие физические упражнения не помогли ей вернуть интерес к сексу.

В ответ Бейли отметила, что падение либидо в период климакса может произойти как из-за снижения уровня эстрогена, так и из-за обеспокоенности тем, как с возрастом меняется тело. «Попробуйте включить в программу и силовые тренировки. Исследования показывают, что физические нагрузки могут повышать сексуальное возбуждение», — отметила терапевт. Также, по ее словам, позитивно сказываются на либидо упражнения для укрепления мышц тазового дна.

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Если основной проблемой является спровоцированная снижением уровня половых гормонов сухость во влагалище, для ее решения врач посоветовала приобрести безрецептурные смазки и увлажняющие кремы.

Бейли также порекомендовала скорректировать питание. По ее словам, средиземноморская диета, богатая фруктами, овощами, нежирным белком и цельными злаками, не только улучшает психическое здоровье и сон, но и помогает поддерживать либидо. Кроме того, полезны будут продукты с высоким содержанием цинка (устрицы, орехи и семечки) и фитоэстрогенами (льняное семя, кунжут и нут.

«Но, возможно, лучшее, что вы можете сделать, чтобы улучшить сексуальную жизнь, — это поговорить с партнером о том, что вам нравится или не нравится, или просто попробовать что-то другое в постели», — заключила она.

Ранее жительница Великобритании, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, как надолго отказалась от секса после подлого поступка бойфренда в постели. Она узнала, что мужчина регулярно тайно снимал презерватив во время близости.

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