Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:02, 25 октября 2024Забота о себе

Девушка отказалась от секса после подлого поступка бойфренда в постели

Фото: Olha Savyuk / Shutterstock / Fotodom

Анонимная британка рассказала, как надолго отказалась от секса после подлого поступка бойфренда в постели. Ее историю опубликовало издание Metro.

По словам девушки, однажды после секса она сразу же наклонилась с кровати к полу, чтобы подобрать свою одежду, и увидела в мусорной корзине уже выброшенный презерватив. Девушка предположила, что партнер снял его во время секса, и испугалась обсуждать этот вопрос, зная, что мужчина разозлится. «Единственное, что я могла придумать, сидя в туалете с телефоном, — это поискать аптеку, предлагающую бесплатную экстренную контрацепцию — просто на всякий случай. Затем я удалила историю посещений на всякий случай», — вспоминает она.

На следующий день она рассталась с партнером и приняла контрацептив. Тогда девушка еще не знала, что в Англии и Уэльсе попытка заняться с женщиной сексом, втайне от нее не используя презерватив, по закону считается изнасилованием. Узнав это, она решила поговорить с мужчиной о своих подозрениях. «Он с пренебрежением признался, что снимал презерватив во время секса, причем не только в тот день, но и несколько раз до того. Я почувствовала тошноту и слабость. Меня предал, подверг опасности, а затем бросил мужчина, который должен был меня любить», — написала автор колонки.

Материалы по теме:
«Секс — хороший способ забыть о болезни» История смертельно больной женщины, которая переспала с сотней мужчин и нашла себя
«Секс — хороший способ забыть о болезни»История смертельно больной женщины, которая переспала с сотней мужчин и нашла себя
30 декабря 2020
Мужчина перестал спать из-за семейного заболевания. Он знал, что скоро умрет. Но решил взять от жизни все и удивил врачей
Мужчина перестал спать из-за семейного заболевания.Он знал, что скоро умрет. Но решил взять от жизни все и удивил врачей
28 октября 2023

После этого девушка три года не занималась сексом с мужчинами. «Я не могла никому доверять и внезапно осознала, как мало у меня власти. И только благодаря поддержке еще одной жертвы изнасилования в университете совершенно случайно я наконец увидела ситуацию ясно — меня тоже изнасиловали. Это помогло мне, я вернула контроль над своей сексуальностью и начала получать удовольствие от случайного секса», — делится она.

Однако после попытки изнасилования со стороны незнакомца в 2018 году проблемы вернулись. «Я все еще борюсь сейчас, нахожу отношения трудными и жду начала нового курса терапии симптомов посттравматического стрессового расстройства», — заключила она.

Дочь российской певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина рассказала об изнасиловании в реабилитационной клинике. 34-летняя Плаксина заявила, что три года назад на нее напал медбрат, работавший в частной клинике, куда ее поместила мать.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      Лаврову наступили на ногу на саммите БРИКС. Глава МИД ответил и вызвал бурные обсуждения в сети. Что он сказал?

      Украинский пленный рассказал о страхе за детей уклонистов от мобилизации

      В Лондоне стремительно избавились от дома семьи принцессы Дианы

      Военный эксперт назвал ключевые для СВО населенные пункты

      Огромный крокодил утащил мужчину под воду на глазах у родственника

      Девушка отказалась от секса после подлого поступка бойфренда в постели

      Ученые Запада предрекли климатический коллапс без России

      В Венесуэле раскритиковали Бразилию за препятствование вступлению в БРИКС

      В США рассказали о проблеме новой версии B-52

      Трамп высказался о помиловании сына Байдена

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше