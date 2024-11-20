В Белгороде сообщили о подготовке к зиме без света и газа

Белгородский губернатор Гладков заявил о подготовке к зиме без света и газа

Белгородская область готовится к возможному ухудшению оперативной ситуации в регионе, включая потенциальное отсутствие газа и электричества в некоторых населенных пунктах. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков на пресс-конференции, запись которой доступна в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы сейчас готовимся к тяжелой зиме. (...) Когда не будет газа, когда не будет света, не будет возможности пожарных, спасательных машин выйти к жителям. Поэтому мы нарубили дров, наделали буржуек, купили генераторы», — поделился информацией Гладков. Помимо этого, в регионе закупили машины, средства радиоэлектронной борьбы, детекторы и квадроциклы. Глава региона отметил, что в данный момент Белгородская область обладает «достаточно большим инструментарием», позволяющим быстро отреагировать на любое ЧП.

Гладков также сообщил, что еще после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2022 году власти начали устанавливать системы резервной генерации и водоснабжения в приграничных районах, благодаря чему при прошлых ударах удалось обойтись без серьезных отключений.

Двумя днями ранее стало известно, что в Белгородской области беспилотник ВСУ ударил по пассажирскому автобусу на участке трассы Никольское — Ясные Зори.