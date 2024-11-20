Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:55, 20 ноября 2024Бывший СССР

В Госдуме прокомментировали угрозы Зеленского в адрес России

Депутат ГД от Крыма Шеремет назвал абсурдом угрозы Зеленского в адрес России
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Alina Smutko / Reuters

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал заявление президента Украины Владимира Зеленского о принуждении силой России к миру абсурдом. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Шеремета, «бравадные речи [Зеленского] абсолютно не соответствуют реалиям, которые сегодня существуют на полях баталий и сражений». Парламентарий подчеркнул, что украинский глава «ответит за все свои злодеяния».

Ранее президент Украины заявил, что решающие моменты в русско-украинском конфликте наступят в 2025 году. «Мы должны не допустить, чтобы кто-то в мире усомнился в устойчивости всего нашего государства», — подчеркнул украинский лидер.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Пентагоне оценили угрозу третьей мировой войны из-за конфликта на Украине. Как отреагировал Запад?

      На Западе рассказали о влиянии решения Байдена по ATACMS на Трампа

      Россиянам рассказали о неожиданной прибавке к зарплате в 2025 году

      Россияне бросились платить за образование

      Женщине выплатят почти миллион долларов из-за содравшей ей скальп собаки

      Пять беспилотников сбили в российском регионе

      Великобританию предупредили об опасности призывов к поражению России

      В Госдуме прокомментировали угрозы Зеленского в адрес России

      Президент Бразилии разозлил Запад одним решением по Украине

      В Госдепе заявили об отсутствии угрозы для России со стороны США и НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше