Депутат ГД от Крыма Шеремет назвал абсурдом угрозы Зеленского в адрес России

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал заявление президента Украины Владимира Зеленского о принуждении силой России к миру абсурдом. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Шеремета, «бравадные речи [Зеленского] абсолютно не соответствуют реалиям, которые сегодня существуют на полях баталий и сражений». Парламентарий подчеркнул, что украинский глава «ответит за все свои злодеяния».

Ранее президент Украины заявил, что решающие моменты в русско-украинском конфликте наступят в 2025 году. «Мы должны не допустить, чтобы кто-то в мире усомнился в устойчивости всего нашего государства», — подчеркнул украинский лидер.