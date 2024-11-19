Зеленский предрек решающие моменты для Украины в 2025 году

Зеленский: решающие моменты для Украины наступят в 2025 году

Решающие моменты в конфликте на Украине наступят в 2025 году. Такое развитие событий предрек президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«В решающие моменты — а они будут в следующем году — мы должны не допустить, чтобы кто-то в мире усомнился в устойчивости всего нашего государства», — заявил украинский лидер.

19 ноября Зеленский представил в Верховной Раде новый «план стойкости». В документ были включены десять пунктов, в их числе: «единство», «фронт», «оружие» и «деньги».

Однако в парламенте Украины подвергли критике «план стойкости» Зеленского. Так, депутат Верховной Рады Ярослав Железняк высказал мнение, что почти все пункты документа являются «просто водой».