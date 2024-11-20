В Госдуму внесли законопроект об универсальном платежном QR-коде

Депутаты внесли в Госдуму законопроект об универсальном платежном QR-коде

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о внедрении универсального платежного QR-кода, документ размещен в думской базе данных.

Согласно инициативе, банки обяжут при безналичных расчетах предоставлять клиентам реквизиты для платежа или перевода только через универсальный код. Его оператором станет Национальная система платежных карт (НСПК).

Финансовые организации должны будут обеспечить возможность использовать од во всех программных средствах и технических устройствах, в том числе торговых терминалах, как собственных, так и клиентов (торгово-сервисных предприятий).

Законопроект предполагает, что совет директоров Банка России определит сроки, в которые банки должны обеспечить клиентам возможность использования универсального платежного кода. QR-код НСПК позволит принимать все виды платежей, в частности через банковские pay-сервисы, систему быстрых платежей (СБП) и в перспективе платежи цифровым рублем.

В октябре Центробанк выступил за то, что российские банки должны будут использовать только универсальный QR-код на базе НСПК. В ЦБ уверены, что универсальный QR-код позволит принимать все виды платежей, а также свести к минимуму издержки банков и торговых компаний на подключение разных платежных инструментов. Кроме того, регулятор считает, что такие шаги обеспечат развитие конкуренции.