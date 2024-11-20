Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
23:26, 20 ноября 2024Экономика

В Госдуму внесли законопроект об универсальном платежном QR-коде

Депутаты внесли в Госдуму законопроект об универсальном платежном QR-коде
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash.com

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о внедрении универсального платежного QR-кода, документ размещен в думской базе данных.

Согласно инициативе, банки обяжут при безналичных расчетах предоставлять клиентам реквизиты для платежа или перевода только через универсальный код. Его оператором станет Национальная система платежных карт (НСПК).

Финансовые организации должны будут обеспечить возможность использовать од во всех программных средствах и технических устройствах, в том числе торговых терминалах, как собственных, так и клиентов (торгово-сервисных предприятий).

Законопроект предполагает, что совет директоров Банка России определит сроки, в которые банки должны обеспечить клиентам возможность использования универсального платежного кода. QR-код НСПК позволит принимать все виды платежей, в частности через банковские pay-сервисы, систему быстрых платежей (СБП) и в перспективе платежи цифровым рублем.

В октябре Центробанк выступил за то, что российские банки должны будут использовать только универсальный QR-код на базе НСПК. В ЦБ уверены, что универсальный QR-код позволит принимать все виды платежей, а также свести к минимуму издержки банков и торговых компаний на подключение разных платежных инструментов. Кроме того, регулятор считает, что такие шаги обеспечат развитие конкуренции.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ опубликовали кадры с ударом по российскому региону Storm Shadow

      Пентагон сообщил о боеготовности сил стратегического сдерживания США

      Решившая заработать на инвестициях россиянка попала на мошенников и лишилась квартиры

      В Европарламенте пришли к соглашению по кандидатам в еврокомиссары

      В Госдуму внесли законопроект об универсальном платежном QR-коде

      Песков рассказал о своем понимании патриотизма

      В Британии призвали Стармера прояснить ситуацию о «состоянии войны с ядерной державой»

      World Aquatics смягчила критерии допуска к соревнованиям для россиян

      ВСУ создали заграждение из минных полей на ореховском направлении

      Госдеп отказался комментировать передачу указаний Киеву для Storm Shadow

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше