Банк России выступил за обязательный QR-код

ЦБ захотел, чтобы российские банки использовали только универсальный QR-код

Российские банки должны будут использовать только универсальный QR-код на базе Национальной системы платежных карт. О соответствующем предложении, направленном Банком России в Министерство финансов, сообщается на официальном сайте регулятора.

В ЦБ уверены, что универсальный QR-код позволит принимать все виды платежей, а также позволит свести к минимуму издержки банков и торговых компаний на подключение разных платежных инструментов. Кроме того, регулятор считает, что такие шаги обеспечат развитие конкуренции.

Однако есть мнение, что внедрение QR-кодов чревато монополизацией рынка со стороны регулятора. Кроме того, бизнес утратит интерес к внедрению инноваций.

Кроме того, для малого и среднего бизнеса реализация идей ЦБ может обернуться дополнительными затратами на внедрение универсального стандарта.