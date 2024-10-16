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12:42, 16 октября 2024Экономика

Набиуллина обсудила с Грефом персональные QR-коды

Набиуллина: появление персональных QR-кодов создаст равные условия для банков

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Появление персональных QR-кодов создаст равные условия для работы банков в России. Об этом заявила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в ходе форума Finopolis, ее слова передает РИА Новости.

По словам представителя регулятора, универсальные коды — это новый стандарт для платежей, и его не стоит представлять как битву регулятора и консорциума банков за контроль над рынком.

«Наша цель и наша задача — не подменять конкуренцию, не подменять частных игроков, а создать равные условия для всех, инфраструктурные условия», — пояснила она.

В ходе обсуждения инициативы ЦБ глава Сбербанка Герман Греф выразил обеспокоенность, что внедрение персональных QR-кодов создает на рынке монополию со стороны регулятора. По его словам, у «Сбера» уже есть технология по оплате через QR. Единое решение, предложенное регулятором, приведет к тому, что бизнес потеряет стимулы к инновациям, предупредил он ранее.

«Мы понимаем, конечно, что бизнес всегда с опаской относится к любым действиям регулятора, которые, на взгляд бизнеса, ограничивают его свободу действий. А еще хуже, [когда] регулятор начинает заниматься предоставлением рыночных услуг. В случае Центрального банка это не так», — ответила Набиуллина.

Сейчас в Системе быстрых платежей (СБП) генерацией QR-кода занимается продавец, а покупатель должен его считать на экране терминала магазина. Центробанк предложил новую практику, чтобы упростить нынешнюю схему оплаты товаров и услуг через СБП. Эксперты полагают, что при таком способе риски для сохранности денежных средств минимальны: даже QR-код удастся скопировать или подделать, его надо будет одобрить в приложении, то есть иметь доступ к смартфону.

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      Вячеслав Агапов
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