Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
07:51, 26 июня 2026Спорт

Роналду шуткой ответил на тщательный досмотр в аэропорту США

Футболист Роналду предложил снять очки в ответ на тщательный досмотр в аэропорту США
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Paul Childs / Reuters

Нападающий Криштиану Роналду прошел тщательную проверку безопасности в аэропорту Хьюстона (США) перед вылетом сборной Португалии на заключительный матч группового этапа чемпионата мира 2026 года по футболу. Об этом сообщается на странице The Nassr Tribune в социальной сети X.

Во время досмотра капитана португальцев попросили снять с плеча сумку, после чего он с юмором ответил, не нужно ли также снять дорогие солнцезащитные очки, однако сотрудники службы безопасности продолжили проверку.

Сборная Португалии 28 июня сыграет с Колумбией в Майами. После двух туров португальцы идут вторыми в группе K с 4 очками, уступая Колумбии, которая набрала 6 баллов.

Роналду стал первым в истории футболистом, забивавшим на шести чемпионатах мира. Также он забил десятый мяч на чемпионатах мира и побил достижение Эйсебио, который ранее с девятью голами являлся лучшим бомбардиром португальской команды на чемпионатах мира.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Власти сообщили о разрушениях на российском промышленном предприятии после атаки ВСУ

    Ключевой партнер России резко снизил закупки досок

    Юному администратору крупнейшей террористической сети из Дагестана предъявили обвинение

    Американка переехала в Россию и призналась в зависти к жителям страны

    В ЕС придумали новый план для Украины

    Задержанный в Дагестане подросток вербовал детей для массовых убийств в школах

    Названа неочевидная причина разбитости после восьмичасового сна

    Юный лидер международного сообщества террористов из Дагестана рассказал о своем мотиве

    Обама уличил Трампа в одержимости им

    Журналист Карлсон раскрыл отношение Трампа к конфликту на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok