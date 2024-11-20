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09:04, 20 ноября 2024Мир

В Израиле допустили переговоры Трампа с Путиным по Ближнему Востоку

Экс-премьер Израиля Барак допустил контакты Трампа и Путина по Ближнему Востоку
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак допустил, что избранный президент США Дональд Трамп может инициировать контакты с российским лидером Владимиром Путиным по темам Ближнего Востока, Ирана и Украины. Его слова передает Politico.

«Не исключено, что, несмотря на видимость "ястребиной" позиции по отношению к Ирану, изоляционистские настроения новой администрации заставят ее рассмотреть гораздо более широкую сделку», — отметил Барак.

По мнению экс-премьера, для этого Трамп может начать переговоры с российским лидером о Ближнем Востоке, Украине и Иране. В частности, новый президент США может попросить Путина «убедить Тегеран прекратить свои марионеточные действия, деятельность против Саудовской Аравии, Эмиратов и Израиля и найти какую-то формулу, чтобы жить с ними бок о бок». Барак также допустил, что сделка Трампа может «включать новое ядерное соглашение с Ираном, поддерживаемое международным сообществом».

Ранее издание Financial Times сообщило, что Трамп намерен с помощью давления принудить Иран к новой ядерной сделке.

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