В Киргизии задержали подозреваемого в покушении на руководителей спецслужб члена ОПГ

ГКНБ: в Киргизии задержали подозреваемого в покушении на руководителей спецслужб

В Киргизии задержали члена организованной преступной группировки (ОПГ), подозреваемого в покушении на руководителей спецслужб страны. Об этом сообщили в Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) республики, передает ТАСС.

«Задержан активный член ОПГ Камчибека Асанбека Руслан Дуйшеев», — подтвердили в ведомстве.

В ГКНБ Киргизии уточнили, что план по покушению на руководство спецслужб Киргизии задержанный вынашивал, когда находился в розыске.

Ранее стало известно, что в Киргизии пресекли деятельность группировки по торговле детьми. В ее состав входили как жители республики, так и иностранные граждане.