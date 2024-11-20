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08:56, 20 ноября 2024Бывший СССР

В Киргизии задержали подозреваемого в покушении на руководителей спецслужб члена ОПГ

ГКНБ: в Киргизии задержали подозреваемого в покушении на руководителей спецслужб
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Киргизии задержали члена организованной преступной группировки (ОПГ), подозреваемого в покушении на руководителей спецслужб страны. Об этом сообщили в Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) республики, передает ТАСС.

«Задержан активный член ОПГ Камчибека Асанбека Руслан Дуйшеев», — подтвердили в ведомстве.

В ГКНБ Киргизии уточнили, что план по покушению на руководство спецслужб Киргизии задержанный вынашивал, когда находился в розыске.

Ранее стало известно, что в Киргизии пресекли деятельность группировки по торговле детьми. В ее состав входили как жители республики, так и иностранные граждане.

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