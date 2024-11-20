В Норвегии подняли вопрос о находящихся в стране украинских беженцах призывного возраста

В парламенте Норвегии подняли вопрос об украинских беженцах призывного возраста

Член парламента Норвегии Эрленд Виборг поднял вопрос о находящихся в стране украинских беженцах призывного возраста. Об этом говорится в тексте его обращения к норвежскому правительству, текст которого изучила «Лента.ру».

«Сколько украинских мужчин призывного возраста, которые не получили освобождения от военной службы на Украине, до сих пор обращались за "коллективной защитой" в Норвегии с начала войны, и сколько украинских мужчин призывного возраста, которые не получили освобождения от военной службы на Украине, в настоящее время находятся в Норвегии под "коллективной защитой"?» — спрашивал автор обращения, подчеркивая потребность Киева в пополнении боевого резерва.

Ответ на вопрос Виборга предоставила министр юстиции Норвегии Эмили Мель. «В период с 2022 по сентябрь 2024 года 20 000 мужчин из Украины в возрасте от 18 до 59 лет подали заявления о предоставлении защиты в Норвегии. Из них 18700 обратились за временной коллективной защитой, а 1300 — за защитой (убежищем). Около 18 000 мужчин в возрасте от 18 до 59 лет получили разрешение на временную коллективную защиту. Те, кому не было предоставлено разрешение на проживание, в основном отозвали свое ходатайство о предоставлении убежища, получили безопасное убежище в другой стране или находятся на рассмотрении по делу, решение по которому еще не принято», — сообщила она.

Министр добавила, что у нее нет подробных данных о доле украинских мужчин призывного возраста в Норвегии, которые получили освобождение от военной службы на Украине.

В июне сообщалось, что Норвегия планирует отправить на родину до тысячи украинцев, среди которых 370 мужчин призывного возраста. Норвежское издание NRK писало, что украинские беженцы стали серьезным бременем для Осло. По данным СМИ, с марта 2022 года заявки на «коллективную защиту» подали более 77 тысяч украинцев. Отмечается, что такая защита предполагает предоставление вида на жительство без оценки индивидуальной потребности в защите.

«Призыв на воинскую службу и исполнение воинских обязанностей сами по себе не являются основанием для предоставления убежища в Норвегии», — отмечали в Минюсте Норвегии.