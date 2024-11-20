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12:58, 20 ноября 2024Россия

В России анонсировали создание временных администраций в занятых ВС населенных пунктах

Хуснуллин: в занятых ВС РФ населенных пунктах создадут временные администрации
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Марат Хуснуллин

Марат Хуснуллин . Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Во взятых под контроль Вооруженными силами (ВС) России населенных пунктах в новых регионах создадут временные администрации. Об этом заявил вице-премьер страны Марат Хуснуллин, чьи слова приводит РИА Новости.

Такие меры политик анонсировал журналистам по итогам правительственного часа в Совете Федерации.

«По всем территориям, которые вновь освобожденные, сейчас будут организованы временные администрации. Определены выплаты людям», — сказал вице-премьер.

ВС России регулярно берут под контроль населенные пункты в зоне проведения специальной военной операции. Так, 20 ноября военнослужащие российской группировки войск «Центр» заняли поселок Ильинка в Донецкой народной республике.

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